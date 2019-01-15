Касаткина уступила 145-й ракетке мира на Australian Open

Российская теннисистка Дарья Касаткина завершила выступления на Открытом чемпионате Австралии. В Мельбурне десятая сеяная уступила швейцарке Тимее Бачински в двух сетах со счётом 3:6, 0:6.
Возможность поквитаться с Бачински, занимающий в рейтинге 145-е место, будет иметь соотечественница Касаткиной Наталья Вихлянцева. Но для этого ей нужно обыграть в первом круге американку Варвару Лепченко.
Ранее News.ru сообщал, что Даниил Медведев пробился во второй круг соревнований, обыграв южноамериканца Ллойда Харриса.