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Касаткина уступила 145-й ракетке мира на Australian Open

Дарья Касаткина AFP7/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Дарья Касаткина

спорт [ версия для печати ]

Российская теннисистка Дарья Касаткина завершила выступления на Открытом чемпионате Австралии. В Мельбурне десятая сеяная уступила швейцарке Тимее Бачински в двух сетах со счётом 3:6, 0:6.

Возможность поквитаться с Бачински, занимающий в рейтинге 145-е место, будет иметь соотечественница Касаткиной Наталья Вихлянцева. Но для этого ей нужно обыграть в первом круге американку Варвару Лепченко.

Ранее News.ru сообщал, что Даниил Медведев пробился во второй круг соревнований, обыграв южноамериканца Ллойда Харриса.


#теннис #ДарьяКасаткина #AustralianOpen
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