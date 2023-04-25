Карякин оценил работу Дворковича на посту главы ФИДЕ Гроссмейстер Сергей Карякин оценил работу Дворковича на посту главы ФИДЕ

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент Международной шахматной федерации Аркадий Дворкович

Гроссмейстер Сергей Карякин в эксклюзивном интервью NEWS.ru высказался о работе Сергея Дворковича на посту главы Международной шахматной федерации (ФИДЕ). Шахматист выразил сожаление по поводу позиции функционера в отношении российских спортсменов.

С одной стороны, турниры проводятся, это нельзя отрицать. Но с другой стороны, конечно, все ждали от него другого. Ну, я, по крайней мере, ждал, ждал чего-то наподобие того, что происходит сейчас в боксе, где я вижу, что президент Международной федерации бокса Умар Кремлев борется за своих спортсменов, он позиционирует себя русским, — сказал Карякин.

В любительском боксе российские спортсмены выступают под своим флагом. Карякин выразил сожаление, что у Дворковича другая позиция.

Ранее Карякин рассказал, что сменил украинское гражданство на российское еще в 2009 году, поскольку не имел достаточной поддержки в тогдашнем Крыму для продолжения карьеры. Спортсмен подчеркнул, что считает украинцев и русских одним народом, к тому же в Москве существует сильнейшая шахматная школа, и переход в другое гражданство не был для него принципиальным.

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