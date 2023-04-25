Шахматист Карякин рассказал, почему сменил украинский паспорт на российский Шахматист Карякин рассказал, почему сменил украинский паспорт на российский

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сергей Карякин

Гроссмейстер, экс-претендент на титул чемпиона мира Сергей Карякин рассказал NEWS.ru, что сменил украинское гражданство на российское еще в 2009 году, поскольку не имел достаточной поддержки в тогдашнем Крыму для продолжения карьеры. Карякин подчеркнул, что считает украинцев и русских одним народом, к тому же в Москве существует сильнейшая шахматная школа, и переход в другое гражданство не был для него принципиальным.

В Москве было больше перспектив, потому что поддержки в Крыму практически не было. К тому же помимо меня в Крыму был только один гроссмейстер, и тот на пенсии. То есть фактически мне заниматься было не с кем. Я уже в тот момент входил в мировую сотню, был уже где-то 40-м шахматистом мира, и нужны были очень сильные соперники, — рассказал Карякин.

В 2016 году Карякин проиграл Магнусу Карлсену в матче за титул чемпиона мира.

21 апреля россиянин Ян Непомнящий и китаец Дин Лижэнь сыграли вничью в девятой партии матча за титул чемпиона мира, который проходит в Астане. Общий счет матча стал 5:4 в пользу россиянина.