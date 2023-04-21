Непомнящий сыграл вничью в девятой партии матча ЧМ по шахматам Непомнящий и Дин Лижэнь сыграли вничью в девятой партии матча за шахматную корону

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Слева направо: гроссмейстеры Дин Лижэнь (Китай) и Ян Непомнящий (Россия) в четвертой партии матча за звание чемпиона мира в Астане

Россиянин Ян Непомнящий и китаец Дин Лижэнь сыграли вничью в девятой партии матча за титул чемпиона мира по шахматам, который проходит в Астане сообщает РИА Новости. Общий счет матча стал 5-4 в пользу россиянина.

Партия завершилась мировым исходом на 82-м ходу. Непомнящий действовал белыми фигурами. Данная партия стала самой продолжительной в проходящем матче за звание чемпиона мира, также шахматисты впервые за противостояние преодолели отметку в 60 ходов.

9 апреля в Астане начался поединок за звание чемпиона мира по шахматам — 2023 между Непомнящим и Дин Лижэнем. Шахматисты добились этого права по итогам турнира претендентов, который прошел в Мадриде летом 2022-го. Победителем в нем оказался Непомнящий и по регламенту должен был играть с норвежцем Магнусом Карлсеном, но действующий чемпион мира по шахматам отказался от защиты титула.

Ранее президент Федерации шахмат Подмосковья Сергей Карякин заявил NEWS.ru, что Непомнящему придется потрудится, чтобы победить китайского оппонента на чемпионате. При этом он отметил, что статистически у Непомнящего есть преимущество, но исход финального турнира будет зависеть еще от мотивации шахматистов и их подготовки. По словам Карякина, в Китае очень сильная шахматная школа.