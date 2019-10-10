Трёхкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин заявил, что Федерации спортивной борьбы России не грозит отстранение от участия в Олимпийских играх — 2020 в Токио.
Борьбе бояться дисквалификации не надо. Ей не грозит никакое отстранение, так же как и нашей федерации. Кроме одного — зависти конкурентов, — сказал Карелин корреспонденту News.ru на форуме «Россия — спортивная держава» в Нижнем Новгороде.
Он отметил, что происходящее вокруг российского спорта последние годы — это нападки не только на спортсменов, но и на государство.
Для многих фабрикантов общественного мнения вообще трудно переносится наша сложная, но победоносная история. Мы являемся величайшей державой прошлого века, мы регулярно побеждали в войнах, спортивных мероприятиях. Но остаётся одна малость — мы сами даём поводы тому, чтобы на спорт нападали так аргументированно и оголтело, — добавил Карелин.
Ранее четырёхкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов заявил, что политическое давление на российских спортсменов оказывается потому, что они не хотят ни под кого прогибаться, писал News.ru.
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