Иностранным спортсменам разрешили вернуться в Россию

https://static.news.ru/photo/bf75542e-9814-11ea-a0f1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правительство РФ разрешило спортсменам и тренерам, гражданам других государств, вернуться в Россию. При этом легионеров обяжут пройти 14-дневный карантин.

Разрешение распространяется на тех, кто имеет действующий трудовой договор с российской спортивной организацией, — говорится в пояснении к распоряжению.

Внесение изменений в ранее принятое распоряжение правительства позволяет спортивным организациям возобновить тренировки после смягчения ограничений, введённых в связи с пандемией коронавируса.

Как писал NEWS.ru, президент Российского футбольного союза Александр Дюков заявил, что окончательное решение по возобновлению чемпионата России должны вынести органы власти. Так он прокомментировал решение исполкома о возобновлении чемпионата с 21 июня. По его словам, для возобновления чемпионата предстоит пройти три этапа. На первом — вернуть легионеров в распоряжение российских клубов. На втором — разработать регламент проведения соревнований и утвердить его в Роспотребнадзоре. На третьем этапе — минимизировать ограничения на проведение тренировок и соревнований на региональном уровне.

Главный тренер испанского футбольного клуба «Леганес» Хавьер Агирре сообщил, что розыгрыш Ла Лиги возобновится 20 июня, а через пять недель, 26 июля, он официально закончится. Директор Бундеслиги (высший футбольный дивизион Германии) Кристиан Зейферт объявил, что игры чемпионата страны по футболу возобновятся 16 мая.