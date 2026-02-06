Зимняя Олимпиада — 2026
06 февраля 2026 в 10:33

Главе WADA предложили «засунуть язык в одно место» после слов о Тутберидзе

Губерниев: мнение Баньки о присутствии Тутберидзе в Милане никто не спрашивал

Витольд Банька Витольд Банька Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press
Мнение главы Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольда Баньки о присутствии тренера Этери Тутберидзе на Олимпиаде в Милане никто не спрашивал, заявил спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. По его словам, которые приводит «Матч ТВ», Тутберидзе может спокойно находиться там, где пожелает.

Самое интересное, что мнение Баньки никто не спрашивает. Он чиновник, и пусть засунет свое мнение себе в жопу. Потому что если нет никаких претензий к Тутберидзе, она может спокойно находиться там, где считает нужным, — подчеркнул телеведущий.

Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова резко осудила Баньку за его слова о Тутберидзе. По ее мнению, главе WADA следует осторожнее высказываться о ведущем мировом специалисте, воспитавшем множество чемпионов. Тарасова добавила, что европейским чиновникам надо понимать, о ком они говорят.

До этого Банька заявил, что не чувствует себя комфортно из-за присутствия Тутберидзе на Олимпийских играх 2026 года в Италии. Он связал это с допинговым скандалом с российской фигуристкой Камилой Валиевой. Сейчас спортсменка выступает под руководством Светланы Соколовской.

Дмитрий Губерниев
Этери Тутберидзе
Олимпиада
Милан
