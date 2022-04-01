Фуркад разрезал флаг Франции, чтобы поддержать россиян
Владислав Усачёв
Владислав Усачёв
15:29, 01 апреля 2022
Симон ФуркадФото: из сети интернет
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Бывший французский биатлонист Симон Фуркад рассказал о том, как на чемпионате мира среди юниоров оказал поддержку российским спортсменам. После того как Международный союз биатлонистов (IBU) постановил, чтобы россияне выступали под нейтральным флагом, организаторы турнира в США убрали изображение флага России с вакс-кабины. Фуркад, чтобы оказать поддержку российским биатлонистам, разрезал флаг Франции и приклеил его на кабину как российский триколор. Об этом француз рассказал «Матч ТВ».
Я решил показать, что на 100% с ними. Это не значит, что я поддерживаю происходящее на Украине — я слишком далёк от этого. Но мне хотелось показать, что люди в этой вакс-кабине ни в чём не виноваты. Цвета наших флагов похожие: красный, белый, синий. Я порезал французский флаг на три части и приклеил его на дверь российской вакс-кабины, — сказал Фуркад.
IBU приостановил членство Союза биатлонистов России и Белорусской федерации биатлона с немедленным вступлением в силу. Представители IBU отметили, что обе организации нарушили гуманитарные обязательства.
Однако Фуркад поддержал российских спортсменов. Чемпион мира по биатлону выразил мнение, что решение о приостановке членства носит исключительно политический характер.