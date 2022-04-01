Фуркад разрезал флаг Франции, чтобы поддержать россиян

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Российский боец смешанных единоборств Алексей Олейник не сможет провести поединок со шведом Илиром Латифи. Оппонент россиянина снялся с турнира UFC Fight Night 26 марта из-за проблем со здоровьем и должен был встретиться с представителем России 9 апреля, но вновь отказался от боя. В результате шведа заменил американец Джаред Вандераа, сообщает MMA Fighting.

По информации ресурса, встреча пройдёт в рамках турнира UFC 273. Главным событием турнира станет бой австралийца Александра Волкановски и корейца Чона Чхана Сона, известного как Корейский Зомби. 44-летний Олейник выступает...