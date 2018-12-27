Форвард баскетбольной сборной считает Дзюбу лучшим

https://news.ru/storage/news/d38be82f7c527680d85d09ced6935421/f69f63cb-85d8-498c-9adf-0f03c92df700_850.jpg Сергей Лантюхов/News.ru эксклюзивы

Артём Дзюба

Баскетболистка сборной России и капитан клуба «Надежда» Ксения Тихоненко считает, что лучшим спортсменом в России стал футболист Артём Дзюба.

Отвечая на вопрос корреспондента News.ru о том, кто, по её мнению, стал лучшим спортсменом года в России, а может, и в мире, Тихоненко ответила:

«Мне кажется, тут лучшим стал Хабиб (Нурмагомедов), о его бое с (Конором) Макгрегором столько говорилось. А он взял и победил ирландца. И Дзюба, конечно. Он так тащил нашу футбольную команду на домашнем мундиале», — сказала Тихоненко в интервью News.ru

Сборная России по футболу на домашнем чемпионате мира дошла до четвертьфинала, где уступила сборной Хорватии по пенальти. Нурмагомедов на турнире UFC 229 одолел ирландца удушающим приёмом и завоевал титул чемпиона UFC в лёгком весе.