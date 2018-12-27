Форвард баскетбольной сборной считает Дзюбу лучшим

Баскетболистка сборной России и капитан клуба «Надежда» Ксения Тихоненко считает, что лучшим спортсменом в России стал футболист Артём Дзюба.
Отвечая на вопрос корреспондента News.ru о том, кто, по её мнению, стал лучшим спортсменом года в России, а может, и в мире, Тихоненко ответила:
«Мне кажется, тут лучшим стал Хабиб (Нурмагомедов), о его бое с (Конором) Макгрегором столько говорилось. А он взял и победил ирландца. И Дзюба, конечно. Он так тащил нашу футбольную команду на домашнем мундиале», — сказала Тихоненко в интервью News.ru
Сборная России по футболу на домашнем чемпионате мира дошла до четвертьфинала, где уступила сборной Хорватии по пенальти. Нурмагомедов на турнире UFC 229 одолел ирландца удушающим приёмом и завоевал титул чемпиона UFC в лёгком весе.