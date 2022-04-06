«Это BLM чистой воды»: экс-президент «Локомотива» осудил «Жальгирис»

Бывший президент футбольного клуба «Локомотив» Илья Геркус выразил своё отношение к политической акции баскетбольного клуба из Литвы «Жальгириса». Перед матчем Евролиги с «Црвеной Звездой» литовские баскетболисты продемонстрировали баннер в знак поддержки Украины, а сербы отказались присоединяться к ним. Геркус отметил, что антисоветский настояния в Литве существовали долгие годы, сообщает «Матч ТВ».
Это BLM чистой воды. Когда все команды становятся на колено, ну кто там не встанет? А «Жальгирис» всегда такой был. Когда в советское время я ездил маленький за «Зенит» играть на выезде, мы огребали каждый раз. Там всю дорогу были антисоветские лозунги. Такие люди, чего удивляться. Они сейчас прям рады, что мы их обсуждаем. Так-то никто в жизни не обсуждает, нужен этот «Жальгирис», – сказал Геркус.
Отметим, что встреча «Жальгириса» и «Црвены Звезды» завершилась победой литовского клуба со счётом 103:98.
Ранее биатлонист Симон Фуркад заявил, что российские спортсмены несправедливо подвергаются давлению со стороны международных федераций. Француз недоумевает, почему россиян отстраняют от всех соревнований, но при этом дают проводить мероприятия странам, где нарушаются права человека.