«Это BLM чистой воды»: экс-президент «Локомотива» осудил «Жальгирис»

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Российский шахматист Сергей Карякин заявил, что Международная федерация шахмат (ФИДЕ) постарается его дисквалифицировать на пожизненный срок, сообщает «Р-Спорт». Ранее ФИДЕ отстранила россиянина на полгода от соревнований из-за публичной поддержки спецоперации на Украине.

Позиция официальных представителей такая, что меня не просто хотят отстранить на полгода — это только цветочки. На самом деле, они хотят пролонгировать этот срок. Не исключаю, что хотят его сделать...