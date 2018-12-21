Экс-игрока «Спартака» застали пьяным за рулём

https://news.ru/storage/news/c00772458ac5f56fca5dac76bdff56a5/98d7d686-c41e-4a51-94c8-ef96b3e2b417_850.jpg ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Квинси Промес

Бывший футболист «Спартака» Квинси Промес попался на вождении в пьяном виде. Инцидент произошёл 18 декабря около порта Пуэрто-Банус в Марбелье.

Пройдённый Квинси тест на алкоголь дал, как информирует Diario de Sevilla, положительный результат. Содержание алкоголя в крови 26-летнего голландца превысило допустимый уровень в два раза.

Автомобиль Промеса был конфискован, а сам Квинси получил повестку в суд. Заседание состоится в понедельник, 24 декабря. Голландец обвиняется в создании угрозы безопасности дорожного движения.

Ранее News.ru сообщал, что Евгений Башкиров лишился водительских прав на полтора года. Кроме того, полузащитника «Крыльев Советов» оштрафовали за пьяное вождение на 30 тысяч рублей.