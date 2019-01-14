Экипаж Николаева опрокинулся на шестом этапе «Дакара»

Российский экипаж «КАМАЗ-мастер» под руководством Эдуарда Николаева завалился на бок во время прохождения одного из специальных участков шестого этапа ралли-марафона «Дакар».
«В конце спецучастка пересёк песчаный косогор и начал спускаться вниз, а там ответная дюна… По инерции стукаюсь в неё правым колесом, автомобиль просто швыряет на левый бок», — приводит слова Николаева пресс-служба команды «КАМАЗ-мастер».
По словам Николаева, в результате инцидента помяли дверь машины, двигатель не пострадал. За 8 минут экипажу удалось поставить грузовик на колеса.
Экипаж Николаева финишировал четвёртым после прохождения шестого этапа ралли-марафона «Дакар», проиграв победителю голландцу Жерару де Рою 8 минут 46 секунд.
В общем зачёте грузовиков экипаж Николаева занимает первое место. Второе место занимает также российский экипаж «КАМАЗ-мастер» под руководством Дмитрия Сотникова.