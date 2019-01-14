USD  66.9167 EUR  77.1282
GOLD1,293 $   Brent59.45 $ Bitcoin3,556.96 $
МОСКВА-2°C11:46
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. спорт

Экипаж Николаева опрокинулся на шестом этапе «Дакара»

Eric Vargiolu/пресс-служба «КАМАЗ-мастер»

спорт [ версия для печати ]

Российский экипаж «КАМАЗ-мастер» под руководством Эдуарда Николаева завалился на бок во время прохождения одного из специальных участков шестого этапа ралли-марафона «Дакар».

«В конце спецучастка пересёк песчаный косогор и начал спускаться вниз, а там ответная дюна… По инерции стукаюсь в неё правым колесом, автомобиль просто швыряет на левый бок», — приводит слова Николаева пресс-служба команды «КАМАЗ-мастер».

По словам Николаева, в результате инцидента помяли дверь машины, двигатель не пострадал. За 8 минут экипажу удалось поставить грузовик на колеса.

Экипаж Николаева финишировал четвёртым после прохождения шестого этапа ралли-марафона «Дакар», проиграв победителю голландцу Жерару де Рою 8 минут 46 секунд.

В общем зачёте грузовиков экипаж Николаева занимает первое место. Второе место занимает также российский экипаж «КАМАЗ-мастер» под руководством Дмитрия Сотникова.


#Дакар2019 #ЭдуардНиколаев
самое читаемое
спорт
Фуркад поведал о расчёте на провал Логинова в эстафете
спорт
Защищавший Логинова норвежец набросился на РУСАДА

читайте также
спорт 19:16, 11 января 2019
Старожил «Дакара» травмировался на трассе
спорт 22:03, 9 января 2019
Петерансель выиграл 3-й этап «Дакара» в классе внедорожников
спорт 20:00, 9 января 2019
Мотогонщик Солтре выиграл 3-й этап «Дакара»
Лента новостей
происшествия 11:40
Обыски начались в газовой компании после взрыва в Шахтах
общество 11:38
Саммиты ШОС и БРИКС лишат челябинцев балконов
происшествия 11:36
Госдуму и Охотный ряд проверят из-за звонков с угрозами
в мире 11:33
Япония ожидает визит Владимира Путина
спорт 11:28
«Спартак» остался без голкипера
Другие новости
спорт 11:28
«Спартак» остался без голкипера
спорт 11:11
Шарапова раскрыла секрет победы на Australian Open
спорт 11:08
Окулов: ЦСКА пора повышать свой КПД
Форвард «армейцев» подвел итог победному матчу над минчанами
спорт 10:59
Боец UFC оскорбил Нурмагомедова
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top