Экипаж Николаева опрокинулся на шестом этапе «Дакара»

https://news.ru/storage/news/920d91233f71c311dd3b40d378b0946b/2a900218-38f9-47da-911c-94ee73b66b68_850.jpg Eric Vargiolu/пресс-служба «КАМАЗ-мастер»

Российский экипаж «КАМАЗ-мастер» под руководством Эдуарда Николаева завалился на бок во время прохождения одного из специальных участков шестого этапа ралли-марафона «Дакар».

«В конце спецучастка пересёк песчаный косогор и начал спускаться вниз, а там ответная дюна… По инерции стукаюсь в неё правым колесом, автомобиль просто швыряет на левый бок», — приводит слова Николаева пресс-служба команды «КАМАЗ-мастер».

По словам Николаева, в результате инцидента помяли дверь машины, двигатель не пострадал. За 8 минут экипажу удалось поставить грузовик на колеса.

Экипаж Николаева финишировал четвёртым после прохождения шестого этапа ралли-марафона «Дакар», проиграв победителю голландцу Жерару де Рою 8 минут 46 секунд.

В общем зачёте грузовиков экипаж Николаева занимает первое место. Второе место занимает также российский экипаж «КАМАЗ-мастер» под руководством Дмитрия Сотникова.