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Чемпионка ОИ вспомнила предыдущий дубль в эстафетах

Анна Богалий Aleksander V.CHERNYKH/Global Look Press эксклюзивы

Анна Богалий

спорт [ версия для печати ]

Двукратная олимпийская чемпионка Анна Богалий поделилась впечатлениями от двойной победы биатлонистов в эстафетах и вспомнила предыдущий аналогичный случай в 2006 году, когда она победила в составе женской эстафеты на Кубке мира в Хохфильцене.

«В 2006 году всё было то же самое, поэтому я, наблюдая за гонкой в компании болельщиков в Москве, пережила те же эмоции, что и тогда. Мы могли побеждать вопреки всему, потому что у нас была команда, в которой каждый на своём этапе показывал даже не 110, а 150 процентов своих возможностей», — рассказала Богалий корреспонденту News.ru.

Бывшая биатлонистка добавила, что волнение в эстафете всегда выше, чем в личной гонке. Даже если бывает трудно выйти на старт, помогает «командный дух, который всех объединяет перед гонкой».

11 января 2019 года сборная России впервые с 2006 года сделала золотой дубль в эстафете на этапах Кубка мира.

В составе мужской российской команды бежали Максим Цветков, Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко и Александр Логинов, а в составе женской — Евгения Павлова, Маргарита Васильева, Лариса Куклина и Екатерина Юрлова-Перхт.

Как писал News.ru, Шипулин признал гениальность победивших на КМ россиян.


#биатлон
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