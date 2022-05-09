Чемпион ОИ Нагорный принял участие в параде Победы

Никита Нагорный / Фото Никита Нагорный/vk.com

Олимпийский чемпион 2020 года Никита Нагорный принял участие в параде Победы в Москве. Спортсмен прошёл по Красной помощи, возглавив расчёт «Юнармии» — военно-патриотического общественного движения.

В «Юнармии» спортсмен занимает должность начальника главного штаба с декабря 2020 года. Из-за подготовки к параду Победы Нагорный не поехал на сборы со сборной России.

Ранее Международная федерация плавания (FINA) отстранила двукратного олимпийского чемпиона Евгения Рылова от всех соревнований под эгидой федерации сроком на девять месяцев. Это решение вызвано участием спортсмена в митинге в честь годовщины присоединения Крыма в «Лужниках».