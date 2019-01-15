«Челси» не оставляет попыток купить игрока «Зенита»

https://news.ru/storage/news/e367a4c78b410baad881a47749550349/48297a9a-2ed4-44ad-8aa9-70ec89efec0b_850.jpg Alexander Kulebyakin/Global Look Press

Леандро Паредес

Полузащитник «Зенита» Леандро Паредес согласовал контракт с лондонским «Челси». По пятилетнему контракту 24-летний аргентинец будет получать €85 тысяч в неделю.

Теперь Паредес ждёт, пока между собой договорятся клубы. Как сообщает Gazzetta dello Sport, «Зенит» отверг предложение в €30 млн. Что не смутило «синих», и они увеличили предложение до €35 млн. «Сине-бело-голубые» взяли время на размышление.

В текущем сезоне Леандро сыграл за «Зенит» 22 матча, в которых забил четыре мяча и отдал пять результативных передач.

Ранее News.ru сообщал, что «Зенит» не отпустит Паредеса меньше чем за €44 млн, а на футболиста также претендуют французский ПСЖ, итальянский «Милан» и аргентинский «Бока Хуниорс».