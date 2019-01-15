USD  67.192 EUR  77.0692
GOLD1,290 $   Brent59.48 $ Bitcoin3,678.10 $
МОСКВА0°C10:40
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. спорт

«Челси» не оставляет попыток купить игрока «Зенита»

Леандро Паредес Alexander Kulebyakin/Global Look Press

Леандро Паредес

спорт [ версия для печати ]

Полузащитник «Зенита» Леандро Паредес согласовал контракт с лондонским «Челси». По пятилетнему контракту 24-летний аргентинец будет получать €85 тысяч в неделю.

Теперь Паредес ждёт, пока между собой договорятся клубы. Как сообщает Gazzetta dello Sport, «Зенит» отверг предложение в €30 млн. Что не смутило «синих», и они увеличили предложение до €35 млн. «Сине-бело-голубые» взяли время на размышление.

В текущем сезоне Леандро сыграл за «Зенит» 22 матча, в которых забил четыре мяча и отдал пять результативных передач.

Ранее News.ru сообщал, что «Зенит» не отпустит Паредеса меньше чем за €44 млн, а на футболиста также претендуют французский ПСЖ, итальянский «Милан» и аргентинский «Бока Хуниорс».


#футбол #челси #трансфер #Зенит #ЛеандроПаредес
самое читаемое
спорт
Фуркад поведал о расчёте на провал Логинова в эстафете
политика
Опрос показал, что граждане хотят видеть другой кабинет министров
Почему россияне выступают за отставку правительства

читайте также
спорт 08:30, 15 января 2019
Овечкин продолжает переписывать историю НХЛ
спорт 08:14, 15 января 2019
Касаткина уступила 145-й ракетке мира на Australian Open
спорт 06:09, 15 января 2019
Япония отрицает дачу взяток членам МОК
Лента новостей
экономика 10:34
Курс рубля снижается к доллару и евро
спорт 10:32
«Краснодар» пополнился шведским футболистом
происшествия 10:30
Крыша школы под Саратовом обрушилась из-за снега
общество 10:28
Югорские экстремалы хотят дойти на яхте до Антарктиды
политика 10:19
Песков назвал самые волнующие Путина темы
Другие новости
спорт 10:32
«Краснодар» пополнился шведским футболистом
спорт 10:12
Мужской спринт на КМ по биатлону отменили
спорт 10:06
«Зенит» остался без Лодыгина
спорт 09:58
Геркус остался в совете директоров «Локомотива»
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top