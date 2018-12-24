Чешские фанаты глумятся над Гараничевым

https://news.ru/storage/news/34e5b3a28a51181524608eb2a9392809/0295967e-cba6-4816-896d-1067d68c61b5_850.jpg Matthias Balk/dpa/Global Look Press

Евгений Гараничев

Российский биатлонист Евгений Гараничев после масс-старта на этапе Кубка мира в Нове-Место пожаловался на негатив со стороны зарубежных болельщиков. По словам спортсмена, одни и те же фанаты преследовали его и в Хохфильцене, и в Нове-Место.

В момент, когда Гараничев проезжал мимо этих чешских болельщиков, они хором издевательски кричали: «У-у-у».

«Не знаю, что они там начитались или услышали, но даже наши соперники, те, кто яростно выступает против допинга, такого себе не позволяют», — заявил Гараничев в интервью «Матч ТВ».

При этом спортсмен отметил, что вдоль трассы таких поклонников биатлона встречается не более одного процента. Остальные яростно болеют за спортсменов всех стран.

По словам Гараничева, эта поддержка очень помогла ему выиграть медаль в Нове-Место. Он отметил, что на трассе поддерживали его «и те, кто стоял под белорусским и украинским флагом».

Удачное выступление Гараничева в чешском масс-старте принесло ему первый личный подиум Кубка мира впервые почти за три года. Последний раз подобное случилось 16 января 2016 года.

Ранее News.ru сообщал, что Гараничев выиграл бронзу на этапе Кубка мира в Нове-Место. Он замкнул тройку призёров, отстав от победителя на 54,1 секунды. Выиграл масс-старт норвежец Йоханнес Бё, а вторым финишировал француз Кантен Фийон-Майе (+46,5).