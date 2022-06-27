Болельщики в США призвали запретить въезд Овечкину после игры в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Александр Овечкин

Болельщики в США выразили своё недовольство участием российского нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина в товарищеском футбольном матче между «Динамо» и «Амкалом» в Москве. Американцы призвали запретить спортсмену въезд в страну и ввести против него санкции. Некоторые в комментариях к посту Twitter-аккаунта Sportsnet призвали выдать Овечкину «билет в Сибирь».

Овечкин снова в России. Отлично. Он может там остаться. Пожалуйста, никаких россиян в новом сезоне, — написал один из пользователей.

Некоторые написали, что потеряли в хоккеисту «всякое уважение».

Российский хоккеист Александр Овечкин ранее забил гол в составе футбольного «Динамо» на 11-й минуте встречи с блогерской командой «Амкал». Благодаря этому голу бело-голубые вырвались вперед со счётом 1:0. Трёхкратного чемпиона мира по хоккею, отличившегося в дебютном футбольном матче, сразу же пригласили в сборную России.

Хоккеист вывел команду на поле с капитанской повязкой. Он сыграл за «Динамо» под третьим номером, под которым за московский клуб выступал его отец Михаил Овечкин. Форвард хоккейного «Вашингтона» получил передачу от Федора Смолова и направил мяч в дальний угол ворот «Амкала». После триумфа спортсмен покинул поле из-за замены. Вместо него вышел Даниил Фомин.