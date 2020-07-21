Спорт

Бой между Емельяненко и Исмаиловым в рамках АСА 107 пройдёт без зрителей

17:05, 21 июля 2020 34
Александр Емельяненко Александр Емельяненко Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Турнир MMA АСА 107, организованный крупнейшим российским промоушеном АСА, где хедлайнерами выступят Магомед Исмаилов и Александр Емельяненко, пройдёт в формате телевизионного шоу, без зрителей. Всем купившим билеты вернут деньги, говорят организаторы.

Мы сделали всё возможное, чтобы провести это событие со зрителями, согласовали с Роспотребнадзором присутствие зрителей на турнире, но до сих пор не получили согласования администрации Краснодарского края ввиду продления режима повышенной готовности до 3 августа, — сообщают организаторы.

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Также отмечается, что прямая трансляция боя будет доступна эксклюзивно по системе PPV: ppv.aca-mma.com.

Всего запланировано пять боёв в разных весовых категориях. Главным событием турнира станет поединок между Емельяненко и Исмаиловым в «тяжёлой +» категории.

Особенностью боя станут весовые категории участников. Емельяненко всегда был тяжеловесом, а Исмаилов до недавних пор выступал в средней весовой категории. Магомед поднимается на две категории выше, чтобы провести бой с Емельяненко, — уточняют организаторы.

Турнир состоится 24 июля на «Адлер Арене» в Сочи. Как считает спортивный журналист NEWS.ru Александр Круглов, этот турнир задаст новый тренд в индустрии единоборств, где шоу будет больше, чем спорта.

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