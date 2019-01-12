Биатлонистки из России заняли весь пьедестал в Польше

https://news.ru/storage/news/d2b8fca1738fc173dd0ab5a078a984ae/5fec1472-69fe-4320-a441-306976caa1d9_850.jpg Константин Чалабов/РИА Новости

Наталья Гербулова

Российская биатлонистка Наталья Гербулова победила в спринте на четвёртом этапе Кубка IBU в польском городе Душники-Здруй с двумя штрафными кругами (22.10,7).

Второе и третье время показали другие россиянки — Виктория Сливко (+5,6) и Анастасия Морозова (+22,7). Они зашли на один и два штрафных круга соответственно.

Шестой в гонке стала Елизавета Каплина, восьмой — Тамара Воронина, девятой — Ирина Казакевич (все — Россия).

Этап Кубка IBU продлится до 13 января.

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