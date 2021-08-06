Белорусских тренеров лишили аккредитации и выгнали из Олимпийской деревни

Двух тренеров сборной Белоруссии отправили домой: МОК лишил их аккредитации и выселил из Олимпийской деревни за попытку заставить легкоатлетку Кристину Тимановскую вернуться на родину. Речь идёт об Артуре Шимаке и Юрии Моисевиче, сообщила пресс-служба Международного олимпийского комитета.

В интересах благополучия белорусских спортсменов, которые ещё находятся в Токио, и в качестве временной меры МОК отменил аккредитации двух тренеров — Шимака и Моисевича. Они немедленно покинули Олимпийскую деревню, — сказано в сообщении.

1 августа на Олимпиаде произошёл скандал из-за Тимановской. Национальный олимпийский комитет Белоруссии сообщил, что тренеры команды по лёгкой атлетике решили отстранить спортсменку и отправить её домой в связи с её эмоционально-психологическим состоянием.

Она должна была выступить в беге на дистанциях 100 и 200 метров, но её поставили на замену на другой дистанции. Та отказалась и выступила с критикой тренерского штаба в соцсетях.

Позднее Тимановская заявила о намерении просить убежище в Европе и обратилась к МОК с просьбой вмешаться в ситуацию и оказать ей помощь.