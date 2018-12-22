Бё признал отсутствие шансов в борьбе с Логиновым

Норвежец Тарьей Бё прокомментировал своё выступление в гонке преследования на третьем этапе Кубка мира по биатлону в Нове-Место. Он заявил, что не мог конкурировать с россиянином Александром Логиновым.
«Логинов? Когда он обошёл меня, шансов не было», — сказал спортсмен в эфире «Матч Арена».
Бё-старший финишировал третьим. Первое место у его брата Йоханнеса.
Ранее россиянин выиграл серебро в спринте, он также занимает второе после Бё место в общем зачёте Большого хрустального глобуса.
Как писал News.ru, Логинов снова проиграл Бё на этапе Кубке мира.