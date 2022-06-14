Баскетболиста клуба НБА обвинили в распространении наркотиков

Фото: Brian Rothmuller/Icon Sportswire/Global Look Press

Монтрезл Харрелл

Центровой клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Шарлотт Хорнетс» Монтрезл Харрелл обвиняется в распространении наркотиков, сообщает ESPN. В середине мая в автомобиле американца нашли марихуану.

Полицейские остановили 28-летнего спортсмена за несоблюдение дистанции между транспортными средствами. Сотрудник почувствовал запах марихуаны, после чего решил провести досмотр машины. В автомобиле Харрелла нашли килограмм запрещенного вещества в вакуумных пакетах.

Теперь баскетболиста подозревают в распространении наркотиков, ему грозит до пяти лет тюрьмы. 13 июля пройдёт предварительное слушание в суде округа Мэдисон (штат Нью-Йорк).

18 февраля в Шереметьево задержали американскую баскетболистку Бриттни Грайнер. Спортсменку подозревают в перевозке наркотиков.