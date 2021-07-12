Бабиков выиграл индивидуальную гонку на чемпионате России по биатлону

Биатлонист из Башкортостана Антон Бабиков одержал победу в индивидуальной гонке на проходящем в Тюмени летнем чемпионате России по биатлону. Второе место с чистой стрельбой занял тюменец Денис Таштимеров, а замкнул тройку лучших Иван Колотов из Пермского края.

Бабиков опередил Таштимерова на последнем круге. Чемпион мира по биатлону-2017 показал результат 50.04,2 с одной минутой штрафа. 10,3 секунды уступил ему чисто стрелявший тюменский биатлонист. Иван Колотов, не входящий в состав сборных России, стал открытием гонки, заняв третье место (1 промах, +49,6 секунд).

Также в шестёрку лучших пробились Даниил Серохвостов, с тремя промахами показавший лучший ход в гонке, москвич Илья Гаврилов и чисто стрелявший тюменец Игорь Шетько.

Как сообщалось ранее, Лариса Куклина, выступающая за команду Ямало-ненецкого автономного округа, одержала победу в индивидуальной гонке на 15 на летнем чемпионате России по биатлону. Второе и третье место заняли Наталья Гербулова из Красноярского края и Евгения Буртасова (Павлова) из Новосибирской области.