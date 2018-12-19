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«Авангард» подтвердил переход Шумакова

Сергей Шумаков Антон Новодережкин/ТАСС

Сергей Шумаков

спорт [ версия для печати ]

Омский «Авангард» объявил о подписании контракта с экс-нападающим ЦСКА Сергеем Шумаковым, последним клубом которого был «Вашингтон».

Соглашение с хоккеистом рассчитано на три года, сообщает клубная пресс-служба. Шумаков будет выступать в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) под 69-м номером.

ЦСКА, который владел правами на Шумакова, взамен получил денежную компенсацию, размер которой не разглашается.

В прошлом сезоне в рамках «регулярки» КХЛ форвард появлялся на льду в 47 встречах. На его счету 38 (17+21) очков при 42 минутах штрафа.


#хоккей #КХЛ #Авангард
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