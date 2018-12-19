«Авангард» подтвердил переход Шумакова

https://news.ru/storage/news/4fb43a249c1fabad0aff9d970165aa11/63bf558b-42ee-4ff2-ac9d-36d997e36164_850.jpg Антон Новодережкин/ТАСС

Сергей Шумаков

Омский «Авангард» объявил о подписании контракта с экс-нападающим ЦСКА Сергеем Шумаковым, последним клубом которого был «Вашингтон».

Соглашение с хоккеистом рассчитано на три года, сообщает клубная пресс-служба. Шумаков будет выступать в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) под 69-м номером.

ЦСКА, который владел правами на Шумакова, взамен получил денежную компенсацию, размер которой не разглашается.

В прошлом сезоне в рамках «регулярки» КХЛ форвард появлялся на льду в 47 встречах. На его счету 38 (17+21) очков при 42 минутах штрафа.