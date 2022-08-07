Аркадий Дворкович сохранил пост президента FIDE

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Аркадий Дворкович

Бывшего вице-премьера России Аркадия Дворковича переизбрали на пост президента Международной шахматной федерации (FIDE). На генеральной ассамблее FIDE в индийском городе Ченнай его кандидатуру поддержали 157 делегатов, сообщает ТАСС.

На этот пост также претендовал украинец Андрей Баришполец, но он набрал 16 голосов. Еще два кандидата — белорус Иналбек Шерипов и француз Бахар — сняли свои кандидатуры.

Я уважаю голос каждого, кто проголосовал сегодня, но хочу отдельно поблагодарить за то, что вы проголосовали за положительную повестку, которую мы старались проводить на протяжении этих лет. Мы будем работать вместе с каждым из вас в следующие четыре года, - отметил Дворкович после избрания.

В его команду входят 15-й чемпион мира индиец Вишванатан Ананд, норвежец Йоран Эулин-Янссон, азербайджанец Махир Мамедов и китаянка Чжу Чэнь.