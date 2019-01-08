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«Анжи» отправится на сбор под руководством Адиева

Магомед Адиев Сергей Расулов/NewsTeam.

Магомед Адиев

спорт [ версия для печати ]

Главный тренер махачкалинского футбольного клуба «Анжи» Магомед Адиев заявил, что будет готовить команду к весенней части Российской премьер-лиги (РПЛ) на тренировочном сборе, который пройдёт в Кисловодске.

«Я буду готовить команду и проводить сбор в Кисловодске, надеюсь, что после него наступит какая-то ясность», — приводит слова Адиева ТАСС.

По его словам, после разговора с руководством клуба ситуация не прояснилась. В случае разрешения финансового вопроса положительно Адиев готов продолжить работу в команде.

Сбор футболистов пройдёт с 15 по 28 января.

News.ru ранее сообщал о сумме долга перед футболистами клуба.


#футбол #ФКанжи #МагомедАдиев
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