«Анжи» отправится на сбор под руководством Адиева

https://news.ru/storage/news/27638df4aca5bd2ec1458d2acf385a92/6ec7c0a3-344e-4018-87e0-fc92062e8568_850.jpg Сергей Расулов/NewsTeam.

Магомед Адиев

Главный тренер махачкалинского футбольного клуба «Анжи» Магомед Адиев заявил, что будет готовить команду к весенней части Российской премьер-лиги (РПЛ) на тренировочном сборе, который пройдёт в Кисловодске.

«Я буду готовить команду и проводить сбор в Кисловодске, надеюсь, что после него наступит какая-то ясность», — приводит слова Адиева ТАСС.

По его словам, после разговора с руководством клуба ситуация не прояснилась. В случае разрешения финансового вопроса положительно Адиев готов продолжить работу в команде.

Сбор футболистов пройдёт с 15 по 28 января.

News.ru ранее сообщал о сумме долга перед футболистами клуба.