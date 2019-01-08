«Анжи» отправится на сбор под руководством Адиева

Главный тренер махачкалинского футбольного клуба «Анжи» Магомед Адиев заявил, что будет готовить команду к весенней части Российской премьер-лиги (РПЛ) на тренировочном сборе, который пройдёт в Кисловодске.
«Я буду готовить команду и проводить сбор в Кисловодске, надеюсь, что после него наступит какая-то ясность», — приводит слова Адиева ТАСС.
По его словам, после разговора с руководством клуба ситуация не прояснилась. В случае разрешения финансового вопроса положительно Адиев готов продолжить работу в команде.
Сбор футболистов пройдёт с 15 по 28 января.
News.ru ранее сообщал о сумме долга перед футболистами клуба.