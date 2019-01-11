Американцы признали Емельяненко лучшим в 2018 году

https://news.ru/storage/news/10af396ad39ae2795f99064c35abfe61/8ebde4e3-ed23-44ff-8a0e-7a3310d51b53_850.jpg Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Фёдор Емельяненко

Российский боец смешанного стиля (ММА) Фёдор Емельяненко был признан лучшим спортсменом, вернувшимся в октагон в 2018 году.

Россиянина отметило американское издание Combat Press. Емельяненко в прошедшем году провёл два боя в Bellator, в которых одержал победы нокаутом над американцами Фрэнком Миром и Челом Соннером. Следующий поединок боец проведёт 26 января 2019 года против представителя США Райна Бэйдера в рамках турнира Bellator 214.

42-летний Емельяненко за карьеру одержал 38 побед и потерпел пять поражений по правилам ММА.

Как сообщал News.ru, Нурмагомедов дал совет Емельяненко.