Американцы признали Емельяненко лучшим в 2018 году

Российский боец смешанного стиля (ММА) Фёдор Емельяненко был признан лучшим спортсменом, вернувшимся в октагон в 2018 году.
Россиянина отметило американское издание Combat Press. Емельяненко в прошедшем году провёл два боя в Bellator, в которых одержал победы нокаутом над американцами Фрэнком Миром и Челом Соннером. Следующий поединок боец проведёт 26 января 2019 года против представителя США Райна Бэйдера в рамках турнира Bellator 214.
42-летний Емельяненко за карьеру одержал 38 побед и потерпел пять поражений по правилам ММА.
Как сообщал News.ru, Нурмагомедов дал совет Емельяненко.