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Американцы признали Емельяненко лучшим в 2018 году

Фёдор Емельяненко Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Фёдор Емельяненко

спорт [ версия для печати ]

Российский боец смешанного стиля (ММА) Фёдор Емельяненко был признан лучшим спортсменом, вернувшимся в октагон в 2018 году.

Россиянина отметило американское издание Combat Press. Емельяненко в прошедшем году провёл два боя в Bellator, в которых одержал победы нокаутом над американцами Фрэнком Миром и Челом Соннером. Следующий поединок боец проведёт 26 января 2019 года против представителя США Райна Бэйдера в рамках турнира Bellator 214.

42-летний Емельяненко за карьеру одержал 38 побед и потерпел пять поражений по правилам ММА.

Как сообщал News.ru, Нурмагомедов дал совет Емельяненко.


#ФедорЕмельяненко
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