https://static.news.ru/photo/f363555c-c19f-11e9-bade-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Шесть тысяч человек приняли участие в полумарафоне «Лужники» в Москве. Самым старшим бегуном стал 84-летний мужчина, самым молодым — 18-летний.

Маршрут полумарафона проходил по Лужнецкой, Фрунзенской, Пречистенской, Кремлевской, Раушской и Космодамианской набережным. До финиша дошли 5241 человек, передаёт АГН « Москва ».

Ранее News.ru писал, что Вячеслав Тимошенко, Заур Закраилов и Евгений Семеняка стали первыми в истории спортсменами, которые совершили заплыв через Байкал на дистанцию в 45 км. Целью проекта «За чистый Байкал» является привлечение внимания общественности к загрязнению озера.