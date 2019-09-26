https://static.news.ru/photo/6dcb8b1a-e032-11e9-9dbe-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов прокомментировал слова главы Сбербанка Германа Грефа о неизбежности революции государственного управления. По его словам, она должна заключаться в очищении страны от засилья либералов, которые «загнали Россию в болото кризиса».

На место «дефективных менеджеров» должны прийти толковые, радеющие за державу управленцы, — цитирует Зюганова « Свободная пресса ».

Ранее Греф заявил, что все страны мира стоят на пороге первой революции государственного управления. Он отметил, что развитие технологий подрывает старые модели, которые нуждаются в переменах. Греф подчеркнул необходимость перехода в «цифру». После него можно будет ломать ту модель управления, которая не менялась, несмотря на промышленные революции, писал News.ru.