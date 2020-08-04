Знаток «Что? Где? Когда?» дал совет обвинившим Друзя в домогательствах

https://static.news.ru/photo/3a7ee23e-d645-11ea-9dc3-fa163e074e61_660.jpg Сергей Виватенко Фото: Сергей Виватенко/vk.com

Девушкам, обвинившим 65-летнего участника игр «Что? Где? Когда?» Александра Друзя в домогательствах, стоит обратиться в суд. Такой совет дал им знаток Сергей Виватенко.

Это не дети клевещут, а уже взрослые люди. Конечно, я свечку не держал. Но если что-то девушек не устраивает, то пусть подают в суд, — полагает член интеллектуального клуба.

Виватенко считает странной историю с обвинениями Друзя. Он удивился, что девушки длительное время молчали. По его мнению, они могли поделиться историей с появлением движения MeToo. Знаток отметил, что ситуацию не стоило замалчивать, если, конечно, она имела место.

В беседе с изданием StarHit Виватенко усомнился , что Друзя могут выгнать из интеллектуального клуба, поскольку он является символом передачи.

Выгонят ли Друзя? А что, его выгнали, когда он сфальсифицировал игру «Кто хочет стать миллионером»? — задался вопросом Виватенко.

По его словам, этот вопрос стоит задать руководству Первого канала, на котором выходит интеллектуальное шоу.

Виватенко также подчеркнул, что длительное время знаком с магистром игры и не замечал за ним никаких странностей.

В начале августа бывшие участницы детской команды «Что? Где? Когда?» рассказали о непристойном поведении Друзя, которое якобы имело место ранее. Одна девушка сообщила, что рука магистра «оказалась в районе груди», а затем он «отпустил что-то пошлое».

NEWS.ru писал, что журналистка издания The Bell Екатерина Аренина обвинила игрока «Что? Где? Когда?» Михаила Скипского в домогательствах, позже на непристойное поведение знатока пожаловалась ещё одна девушка.