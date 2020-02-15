https://static.news.ru/photo/10f2da7e-4ffe-11ea-8a14-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Строители рассматривают несколько вариантов соединения Калининского и Солнцевского радиусов метро в центре столицы. Предполагается, что работы не потребуют закрытия действующих станций, сообщил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

Он отметил, что задача не закрывать действующие станции в зоне проходки будущего участка «требует очень тщательной подготовки».

Мы анализируем ситуацию и прорабатываем перспективы соединения. У нас есть один вариант проекта, но мы рассматриваем и другие возможности, а также уточняем места будущих станций, — цитирует Бочкарёва официальный сайт мэра Москвы.

Он подчеркнул, что это будет один из наиболее сложных участков метро, который потребует тщательного изучения гидрогеологической ситуации, так как в этом месте «очень обводнённые грунты». Кроме того, необходимо проработать схемы организации автомобильного движения в центре города на время строительства.

Бочкарёв также выразил мнение, что соединение двух участков жёлтой линии необходимо, однако пока решений о том, когда начнутся работы, нет.

Как писал NEWS.ru, рассмотреть техническую возможность соединения Солнцевского и Калининского радиусов Московского метрополитена в январе поручил предшественник Андрея Бочкарёва Марат Хуснуллин, позднее назначенный на должность зампредседателя правительства России.