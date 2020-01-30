https://static.news.ru/photo/bf4dac66-4392-11ea-9a64-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Результат вскрытия тела младенца, которого мать постирала в машинке в Свердловской области, подтверждает наличие воды в лёгких. Однако выводы о причинах смерти делать ещё рано.

Точная информация станет доступна только после гистологической экспертизы, которая делается в течение месяца, передаёт «КП-Екатеринбург» со ссылкой на источник, знакомый с ходом расследования.

Пока нельзя сказать уверенно, что это за жидкость. Это могла быть, как вода из стиральной машинки, так и внутриутробная жидкость, — подчеркнул информатор.

Как писал NEWS.ru, жительница города Талица Свердловской области постирала ребёнка в стиральной машине сразу после преждевременных родов. В это время в соседней комнате спали её муж и двое детей.