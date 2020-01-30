Результат вскрытия тела младенца, которого мать постирала в машинке в Свердловской области, подтверждает наличие воды в лёгких. Однако выводы о причинах смерти делать ещё рано.
Точная информация станет доступна только после гистологической экспертизы, которая делается в течение месяца,
Пока нельзя сказать уверенно, что это за жидкость. Это могла быть, как вода из стиральной машинки, так и внутриутробная жидкость, — подчеркнул информатор.
Как писал NEWS.ru, жительница города Талица Свердловской области постирала ребёнка в стиральной машине сразу после преждевременных родов. В это время в соседней комнате спали её муж и двое детей.
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