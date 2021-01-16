Журналисты узнали, чем занимался Навальный в самолёте

https://static.news.ru/photo/a1aebf44-58f2-11eb-8fa9-fa163e074e61_660.jpg Фото: teamnavalny/twitter.com

Корреспонденты СМИ выяснили, что политик Алексей Навальный делал на борту самолёта, который направлялся из Берлина в Москву.

При взлёте оппозиционер и его жена Юлия Навальная надели наушники и открыли ноутбук. Они использовали одну пару наушников на двоих.

Алексей и Юлия включили мультсериал «Рик и Морти», передаёт корреспондент NEWS.ru. Видеозапись, на которой Навальные смотрят мультфильм, размещена в Telegram-канале NEWS.ru.

Ранее в интервью политик уже говорил, что всегда смотрит «Рика и Морти» на взлёте самолёта.

Самолёт с Навальным вылетел из Берлина в 17:15 по московскому времени, с небольшим опозданием (по расписанию он должен был начать полёт в 16:45). Однако лайнер резко сменил курс и направился к Шереметьево. По данным СМИ, во Внуково закрыли полосу, объяснив это поломкой снегоуборочной техники. В результате лайнер сел в 20:14. На паспортном контроле политика задержали силовики.

20 августа 2020 года во время перелёта из Томска в Москву Навальному стало плохо и он потерял сознание. Самолёт экстренно приземлился в Омске, оппозиционера госпитализировали. Через два дня, после стабилизации состояния, Навальный был доставлен в немецкую клинику Charité, где находился до 23 сентября, а потом был выписан. Врачи медучреждения, а также независимые эксперты нашли в его организме следы нервно-паралитического яда «Новичок», писал NEWS.ru.