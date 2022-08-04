Жителя Магадана отправят под суд за унижение ветерана ВОВ Житель Магадана предстанет перед судом за унижение достоинства ветерана ВОВ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники ФСБ задержали жителя Магадана, призывавшего в интернете к насилию в отношении русских. Также он оскорбил ветерана Великой Отечественной войны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

УФСБ России по Магаданской области установлен и задержан житель Магадана, разместивший в сети интернет публичные призывы к осуществлению экстремистской и террористической деятельности в форме насильственных действий в отношении лиц русской национальности и публично унизивший честь и достоинство ветерана Великой Отечественной войны, — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что мужчине предъявлено обвинение по статьям о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, экстремистской деятельности и по статье о реабилитации нацизма.

Ранее в России ввели уголовную ответственность и штраф за оскорбление ветеранов. За публичное неуважительное отношение к дням воинской славы, памятным датам ВОВ, оскорбление памяти защитников Отечества и унижение чести и достоинства ветеранов ВОВ предусмотрено наказание в виде штрафа, обязательных работ или тюремного заключения.