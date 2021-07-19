Жители Солнцево покажут властям десятки опасных мест после ДТП с детьми

Жители московского Солнцево готовят обращение к местным властям с указанием десятков опасных для пешеходов мест после ДТП с тремя детьми. Активисты считают, что подобная трагедия может произойти в любой другой части района, пишут «Известия».

Подписи под обращением к столичным руководителям общественники собирают под своими предложениями к властям столицы до вечера 20 июля. Среди адресатов мэр Москвы Сергей Собянин, глава депстроя Рафик Загрутдинов, начальник дептранса Максим Лискутов и прочие заинтересованные лица.

К примеру, говорится в обращении, у школы № 1542 нет ни «лежачего полицейского», ни светофора. Причём это центральный вход в учебное заведение, где безопасность не соблюдается уже третий год. Данная школа находится на той же улице Авиаторов, где произошла трагедия. И этот участок — в списке опасных мест.

Ранее Тверской суд Москвы согласился с просьбой следствия об ужесточении меры пресечения для Валерии Башкировой, которую обвинение считает виновной в аварии на западе Москвы, после которой погибли два ребёнка.