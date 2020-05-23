Жители Красноярска устроили подпольную вечеринку

https://static.news.ru/photo/d53bc556-9dc1-11ea-9a7f-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Подпольная вечеринка прошла в Красноярске. Гостей на неё собирали через социальные сети.

Позднее на страницах участники начали публиковать фотографии и видео с мероприятия, передаёт NGS24. Кадры пропали из соцсетей после повышенного внимания к ним со стороны СМИ.

Местная полиция начала проверку по факту этой информации. Владелец помещения, в котором прошла вечеринка, рассказал, что передал ключ от здания знакомому для проведения ремонта, однако тот решил воспользоваться территорией в других целях. Также силовики нашли участников мероприятия и собираться привлечь их ответсвенности.

Ранее NEWS.ru писал, что вечеринка прошла на одной из ресторанных улиц Новосибирска. Об этом сообщил сотрудник одного из ресторанов города, который проходил мимо. Несколько десятков молодых людей без масок танцевали под музыку. Видео и фотографии инцидента появились в соцсетях.