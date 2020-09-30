Жителей Москвы предупредили о высоком атмосферном давлении

https://static.news.ru/photo/ddfbb41c-03d3-11eb-a179-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pixabay

На территории Москвы до конца текущей недели будут фиксироваться высокие показатели атмосферного давления. Максимальные значения ожидаются в воскресенье. Об этом 1 октября сообщили сотрудники московского Метеобюро.

Синоптики отметили, что в воскресенье, 4-го числа, уровень атмосферного давления поднимется до отметки в 758 миллиметров ртутного столба. Данные показатели превышают норму на 12 единиц. Однако, несмотря на скачок, рекорд в Москве в конце недели установлен не будет. Рекордным останутся показатели атмосферного давления в 763 миллиметра ртутного столба, установленные в 1941 году, подчеркнули в Метеобюро.

Как подчеркнули специалисты, указанные показатели негативно отразятся на состоянии людей, которые страдают от хронических заболеваний сердечно-сосудистой системы.

С понедельника, 5 октября, атмосферное давление станет падать, но тёплые дни задержатся до следующих выходных, — сообщается на портале «Метеоновости».

Как ранее передавал NEWS.ru, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал об аномальной погоде в начале октября. Всю неделю температура будет на четыре — шесть градусов выше нормы. Температура днём будет колебаться от +18 до +20 градусов, преимущественно без осадков. В то же время ночи будут холодными: температура опустится до плюс пяти-шести градусов.