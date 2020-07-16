Жителей Хабаровского края предупредили о возможном ЧС из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/65fd23d8-c800-11ea-a6b4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Хабаровский край из-за ежедневных акций протеста, роста заболеваемости на фоне пандемии коронавируса и сокращения свободных мест в больницах может уже на следующей неделе столкнуться с чрезвычайной ситуацией. Об этом предупредил зампредседателя регионального правительства по социальным вопросам Юрий Минаев.

Негативный прогноз он озвучил на заседании краевого оперативного штаба по контролю за распространением COVID-19.

По официальным данным, в Хабаровском крае с начала эпидемии заразились уже более 5,7 тысячи человек, из них 119 — за минувшие сутки. Санврачи отмечают рост заболеваемости в последние недели и рекомендуют рассмотреть вопрос о возвращении к ограничительным мерам.

Главный риск всплеска заболеваемости сейчас связан с каждодневными митингами, во время которых, как мы ожидаем, неминуемо произойдёт заражение. Сейчас больницы в Хабаровске заполнены на 90%, а в целом по краю — на 76%, — цитирует Минаева РИА Новости.

Он подчеркнул, что в случае введения режима ЧС когда власти будут «вынуждены разворачивать новый госпиталь и вводить жесткий карантин».

Для усиления мер профилактики на вокзалах и аэропортах будет усилен дополнительный контроль за пассажиропотоком. В общественном транспорте начинается тестирование системы электронного слежения за тем, используют ли пассажиры защитные маски. Водителей и кондукторов обяжут поддерживать санитарные правила в салоне.

Губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали 9 июля и отправили в Москву. 10 июля Басманный суд Москвы арестовал его на срок до 9 сентября. Виновным он себя не признаёт. Ему инкриминируют организацию убийств и одного покушения в начале 2000-х годов.

После этого на улицы Хабаровска вышли десятки тысяч возмущённых людей. Акции протеста проходят в городе уже почти неделю. Одновременно с этим в регионе ухудшается эпидемическая обстановка. Как писал NEWS.ru, большинство заразившихся — люди от 30 до 60 лет. При этом, как заявляют медики, заболевание стало протекать в более тяжёлых формах.

С 11 июня в регионе начался первый этап снятия ограничений — открылись дежурные группы в детсадах, летние кафе, фитнес-центры и магазины промтоваров. Под запретом остаются массовые мероприятия, работа ресторанов, сохраняется режим самоизоляции для людей старше 65 лет. Территориальное управление Роспотребнадзора рекомендовало правительству продлить ограничения до 7 августа, однако пока что оперативный штаб продлил их по 26 июля.