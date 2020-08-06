Жириновский рассказал об одиночестве и оценил свою жизнь «на тройку»

https://static.news.ru/photo/9a81b096-d864-11ea-acdb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский признался, что сожалеет об ошибках прошлого, в том числе о женитьбе.

По словам политика, ему бы хотелось иметь хорошую семью, друзей детства. Но ему пришлось столкнуться с завистью товарищей и злостью со стороны близких.

Я не вижу настоящих друзей, как и настоящей любви. Мне бы хоть чуть-чуть, на троечку... Я не вижу примеров настоящих: все предают, все отчуждённые, все обособленно живут, — сказал политик в интервью RT.

Глава партии пожалел о том, что не родился в Саратове и не прожил там жизнь, сохранив дружбу с друзьями детства и женившись по любви. А на пенсии ему хотелось бы «сидеть на Волге».

Всё, что я хотел в жизни, не получилось. Нет у меня ни хорошей работы, ни тёплой семьи, ни хороших товарищей, ни свободы, которой хотелось бы. Всё, что я имею, — это на тройку. На тройку я прожил жизнь, — посетовал Жириновский.

Также политик признался, что чувствует одиночество, но не может спокойно прогуляться, чтобы к нему никто не подходил, не пытался поговорить и сделать совместное селфи.

Вторая ошибка — брак. Не было яркой любви. И у многих нет. А что делать? Где эта любовь? Сложно... Что я могу сейчас сделать? Где мне влюбляться? В ресторан пойду — кто со мной там будет знакомиться, как? Где ещё? На улице? Все же смеяться будут: «Жириновский на свидание приглашает». Это же невозможно. Жар молодости, как в двадцать пять, в тридцать лет, не вернуть, — разоткровенничался политик.

Свою политическую деятельность Жириновский оценил на четвёрку и подчеркнул, что он возглавляет партию, которая нужна России и ему хотелось бы, чтоб люди после оценили, какую пользу он принёс.

Как писал NEWS.ru ранее, лидер думской фракции «Единая Россия» Сергей Неверов, комментируя работу своих коллег, заявил, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский, глава КПРФ Геннадий Зюганов и лидер «Справедливой России» Сергей Миронов являются «уходящими» политиками в силу возраста.