Жириновский предложил сделать Хабаровск столицей Дальнего Востока

https://static.news.ru/photo/04b98b48-cdaf-11ea-be93-fa163e074e61_660.jpg Владимир Жириновский Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил перенести в Хабаровск столицу Дальнего Востока, которой сейчас является Владивосток.

Об этом он написал в своём Telegram-канале. По его мнению, Владивосток — «отличный город», но Хабаровск больше подходит на роль столицы региона, так как находится ближе к его центру.

Нужно вернуть столицу Дальнего Востока в Хабаровск. Владивосток отличный город, но он далек от центра региона, Хабаровск гораздо удобнее в этом смысле, — написал Жириновский.

Он также отметил, что все 13 дальневосточных регионов следует объединить в один. Объединённым регионом, по его мнению, должен управлять не губернатор, а «начальник Дальнего Востока».

Ранее NEWS.ru писал о том, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский сообщил, что в деле экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, арестованного по подозрению в организации убийств в 2004 году, может быть два сценария. По первому из них, сказал политик, экс-главу региона признают невиновным. Суд по этому сценарию может длиться несколько месяцев, однако в итоге инстанция не отыщет достаточного количества улик для обвинительного приговора. Тогда Фургал вернётся домой.