Жилищным инспекторам облегчат доступ в квартиры россиян

https://static.news.ru/photo/6894d852-5f90-11eb-bc1d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexei Moschenkov/Russian Look/Global Look Press

Жилищным инспекторам станет проще попасть в квартиры россиян на предмет незаконной перепланировки. Процедуру проверки предлагают ускорить, так как перепланировки могут угрожать жизни и здоровью людей.

Соответствующий законопроект уже подготовлен Минстроем. Доступ в квартиры, как и сейчас, будет осуществляться по решению суда. Но в Кодекс об административных правонарушениях будет внесён новый вид производства — по делам о предоставлении доступа в квартиры, пишут «Известия».

Эти дела суды будут обязаны рассматривать в течение пяти дней, а решения будет необходимо исполнять немедленно. Действующее законодательство не предусматривает каких-то отдельных условий для жилинспекторов. Поэтому минимальный срок рассмотрения подобных дел составляет два месяца.

Ранее NEWS.ru сообщал, что член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков объяснил, чем владельцу грозит незаконная перепланировка его квартиры. Если хозяин жилища решил провести несогласованные изменения, то это грозит ему штрафом, а в худшем случае и вовсе изъятием жилплощади.