Жена российского чиновника отсудила подаренный любовнице особняк

https://static.news.ru/photo/07537b26-2cbd-11eb-a496-fa163e074e61_660.jpg Евгений Биргер Фото: Uzdaily. uz

Супруга бывшего чиновника отсудила у его любовницы подаренный им особняк в Одинцовском районе Московской области стоимостью 55 млн рублей.

Евгений Биргер возглавлял департамент почтовой связи Минсвязи РФ. Кроме жены у него имелась любовница. Обе женщины родили ему детей, передаёт Telegram-канал Mash.

В 2015 году чиновник подарил любовнице дом, а деньги на его приобретение он тайно снял со счёта жены. Через три года супруга случайно узнала правду. Она подала иск на 64 млн рублей к любовнице, однако последняя отказалась возвращать деньги. Суд обязал ответчицу отдать жене и дом, и участок.

Теперь обиженная женщина собирается подать заявление о возбуждении уголовного дела против любовницы.

Ранее стало известно, что певица Пелагея намерена отсудить у бывшего мужа Ивана Телегина имущество на $5 млн. При этом друзья хоккеиста уверяют, что исполнительница настроена агрессивно и хочет оставить бывшего мужа без копейки. Пелагея готова поделить даже то, что было нажито спортсменом до женитьбы на ней. Споры идут вокруг квартиры в Москве, которую Пелагее подарила мама. Жильё оценивается в 85 млн рублей, разделу не подлежит. Особняк за городом за 50 млн рублей тоже покупался на совместные деньги. Телегин считает, что он вкладывался и в загородный дом, и в столичную квартиру певицы, поэтому справедливым будет, если она оставит себе квартиру, а он заберёт особняк. Торгуются бывшие супруги и по поводу другого имущества, писал NEWS.ru.