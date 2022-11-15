«Зеленского обменяем»: военный эксперт назвал глупой формулу «всех на всех» Военный эксперт Евсеев: предложение Зеленского по обмену «всех на всех» является абсурдом и откровенным пиаром

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Предложение президента Украины Владимира Зеленского обменяться с Россией пленными по формуле «всех на всех» — глупость и откровенный пиар, заявил NEWS.ru военный эксперт Владимир Евсеев. Собеседник также назвал абсурдным идею Киева включить в процедуру всех граждан Украины, переехавших в РФ после начала СВО. По его словам, если руководствоваться логикой Зеленского, можно обменять и самого лидера соседнего государства.

Это предложение звучит глупо. Обмен всех на всех невозможен, так как есть разные интерпретации, кто и где находится. На Украине много людей, сидящих в тюрьмах по политическим причинам, их, естественно, никто выдавать не собирается. Мы удерживаем в том числе виновных в терактах, их никто менять также не будет. Ну давайте Владимира Зеленского на кого-нибудь обменяем. Можно же так, раз всех на всех? Но мы же так вопрос не ставим, — подчеркнул Евсеев.

Он отметил, что заявление президента Украины звучит странно еще и потому, что Киев призывал граждан страны, уехавших на Запад после начала СВО, не возвращаться на родину на фоне энергетического и экономического кризиса, «а тут обмен всех на всех с Россией — абсурд».

Зеленский в ходе своего видеообращения к участникам саммита G20 предложил провести обмен пленными с Россией по формуле «всех на всех». Он также потребовал от РФ вывести войска и сообщил о создании проекта соглашения о гарантиях безопасности. Зеленский уточнил, что речь идет в том числе о мирных жителях, выехавших на территорию России, и детях, которых украинская сторона считает «перемещенными лицами».

По мнению Зеленского, настало время, когда конфликт между Киевом и Москвой может быть прекращен. При этом он призвал другие страны не предлагать Украине идти на «компромиссы с совестью, суверенитетом, территорией и независимостью». Зеленский также высказался за продление действия зерновой сделки после 19 ноября и предложил включить в нее Николаевскую область. Кроме того, он поддержал идею G7 об установлении потолка цен на российскую нефть.

Ранее замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что Москва не приемлет предварительных условий по Украине, в том числе требование вывести войска. Он подчеркнул, что российская сторона готова к диалогу с Киевом, но переговоры должны учитывать ситуацию «на земле».