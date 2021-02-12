Защита Навального обратилась в Совет Европы из-за дела «Ив Роше»

https://static.news.ru/photo/51356672-6dfa-11eb-baad-96000091f725_660.jpg Фото: Алексей Витвицкий/ТАСС

Юристы политика Алексея Навального обратились в Комитет министров Совета Европы, так как Россия не исполняет решение, принятое Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ) по делу «Ив Роше», рассказала его адвокат Ольга Михайлова.

Мы обратились в Комитет министров Совета Европы, — поделилась она.

Заявление будет рассмотрено в марте. В нём защита просит принять меры в отношении российских властей в связи с тем, что они не исполнили решение ЕСПЧ по делу «Ив Роше», передаёт «Интерфакс».

В 2014 году российский суд признал Алексея Навального и его брата Олега виновными по делу «Ив Роше», несмотря на позицию потерпевших, которые заявили об отсутствии какого-либо ущерба. В 2017 году ЕСПЧ признал, что дело было рассмотрено с нарушением права на справедливый суд, а приговор является необоснованным и произвольным. Россия выплатила братьям Навальным компенсацию в размере €75 тысяч.

После этого Верховный суд России возобновил производство дела, но решение было оставлено без изменений.

Алексей Навальный вернулся из Германии в Россию 17 января после лечения от отравления. Сразу по прибытии в аэропорту он был задержан на паспортном контроле. Во ФСИН заявили, что оппозиционера задержали за отказ исполнять требования суда и из-за уклонения от контроля уголовно-исполнительной инспекции — он не отмечался в российской полиции, когда лечился в Германии после отравления. 2 февраля суд заменил политику условное наказание по делу «Ив Роше» тюремным заключением сроком на два года и восемь месяцев.

23 и 31 января, а также 2 февраля в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России прошли акции в поддержку Навального. Силовики жёстко задерживали протестующих. Столичные суды в период с 23 января по 2 февраля зарегистрировали 4908 дел, связанных с акциями, 972 человека отправили под административный арест, 1232 гражданина были наказаны штрафами, писал NEWS.ru.