https://static.news.ru/photo/a0b54c28-4ccf-11ea-84e4-fa163e074e61_660.jpg Карина Цуркан Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Защита экс-члена правления «Интер РАО» Карины Цуркан, обвиняемой в шпионаже, считает, что «Второй кассационный суд общей юрисдикции грубо нарушил уголовно-процессуальный кодекс, выйдя за рамки своих полномочий», рассказал адвокат Иван Павлов.

Юристы просят Верховный суд РФ отменить решение о возвращении фигурантки в СИЗО. Первый апелляционный суд 16 января 2020 года отменил постановление Мосгорсуда продлить Цуркан арест, сменив меру пресечения на запрет определенных действий, пишет «Интерфакс».



Генеральная прокуратура не согласилась с этим и обратилась в кассационный суд. Инстанция 7 февраля 2020 года пришла к выводу, что нижестоящая структура ошиблась. Дело направили на новое рассмотрение, снова поместив Цуркан под стражу.

Карину Цуркан задержали сотрудники ФСБ в июне 2018 года. До этого уроженка Молдавии с 2012 года входила в правление «Интер РАО» — полугосударственной компании, управляющей российскими энергетическими активами в СНГ и Европе. Российское гражданство она получила только в 2016 году. По версии следствия, Цуркан передавала спецслужбам Молдавии засекреченные директивы Министерства энергетики РФ. Сама она это отрицает.

В январе 2020 года, после 1,5 года ареста, Цуркан выпустили из СИЗО, запретив ей общаться со свидетелями, иностранными гражданами, а также пользоваться Интернетом и средствами связи. Генпрокуратура оспаривает смягчение меры пресечения. Дело под грифом «секретно» расследует ФСБ, но детали его не были известны, писал NEWS.ru.