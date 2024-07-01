Запрет никабов и конкурс полуголых школьниц: что обнажил скандал с Шишкиным

Фото: Социальные сети

Валентин Шишкин

Вокруг психолога Валентина Шишкина разгорелся нешуточный скандал. Пользователи Сети подозревают эксперта в причастности к делу о педофилии и изготовлении детского порно. Какие еще проблемы обнажил этот инцидент?

В чем обвиняют Шишкина

18 июня на канале блогера Александра Чарова вышло расследование, в котором говорилось, что Шишкин был судим и отбывал срок по делу о детской порнографии и проституции. Блогер полагает, что Шишкин ранее имел фамилию Рогачев и проходил по делу модельного агентства «Элита-мода». Как писали «Известия», эта организация была замешана в производстве и торговле детской порнографией.

«Агентство было лишь ширмой. На самом деле [Дмитрий] Петраковский (учредитель. — NEWS.ru) предлагал своих учениц — девочек 7, 11, 12 и 14 лет — богатым клиентам. Его задержали в декабре 2004 года с поличным, когда он за две тысячи долларов предложил девочек на выбор «клиентам»-оперативникам. Суд приговорил Петраковского к 5,5 года лишения свободы. Его подельники Валентин Рогачев и Роман Богомольский получили четыре и три года лишения свободы соответственно», — писала газета «Известия».

По версии Чарова, именно именно Рогачев искал и привлекал детей для сотрудничества с агентством «Элита-мода». По информации «НТА-Приволжье», именно этому лицу были предъявлены окончательные обвинения по ч. 3 ст. 240 УК РФ (Вовлечение в проституцию группой в отношении заведомо несовершеннолетних), ч. 5 ст. 33 и ч. 2 ст. 131 УК РФ (Пособничество в изнасиловании, совершенное группой), ч. 2 ст. 241-1 УК РФ (Изготовление, хранение в целях распространения материалов с порнографическими изображениями заведомо несовершеннолетних), ч. 2 и ч. 3 ст. 131 УК РФ (Изнасилование с использованием беспомощного состояния потерпевшей, заведомо не достигшей 14-летнего возраста), ст. 135 УК РФ (Совершение развратных действий без применения насилия в отношении лица, заведомо не достигшего 16-летнего возраста), ч. 4 ст. 150 УК РФ (Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления), ч. 1 ст. 174-1 УК РФ (Совершение сделок с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления). Также сообщалось, что на Рогачеве есть судимость за умышленное нанесение тяжких телесных повреждений.

Чаров в рамках своего расследования утверждает, что ИНН, номер паспорта, место и дата рождения, адрес прописки у Рогачева Валентина Артуровича и Шишкина Валентина Артуровича совпадают.

Сам психолог опубликовал на своем YouTube-канале обращение, в котором сообщил о готовящемся им и его командой коллективном иске. Шишкин добавил, что в отношении него началась травля, поэтому он возьмет паузу в работе. Позднее обращение пропало с канала эксперта.

Что за скандал с полуголыми школьницами произошел в Ростове-на-Дону

29 июня в Ростове-на-Дону прошло шоу под названием «Детская супермодель России». Организатором мероприятия стал компания «Имидж-Элит». Telegram-канал SHOT опубликовал ролик с дефиле участниц, где несовершеннолетние модели-подростки выступали на подиуме в купальниках.

Местные жители в соцсетях начали обвинять организаторов в чрезмерно откровенных образах конкурсанток. Некоторые пользователи назвали происходящее «раем для педофила». Кроме того, в Сети не упускают возможность указать, что конкурс купальников проходил на фоне скандала с Шишкиным.

«Ну вот так и работал Рогачев Валентин. Так же начиналось все с модельных агенств. Был сутенером, а теперь отсидел и после смены фамилии стал инфоцыганом», — написала подписчица SHOT с ником Ви.

Telegram-канал Readovka и вовсе уличил организаторов «Детской супермодели России» в курсе на западные ценности. Журналисты назвали конкурс срамом. В комментариях отмечают, что полураздетые школьницы — это другая крайность в вопросе требований к внешнему виду женщины.

«В Ростове предлагают альтернативу никабам?» — написал один из пользователей «ВКонтакте».

При чем здесь никабы

25 июня глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что против ношения женщинами никаба из-за вопросов безопасности. По мнению политика, этот элемент одежды дает возможность злоумышленникам-мужчинам скрывать свое лицо. Кроме того, по словам Меликова, эта одежда не свойственна кавказским народам.

После этого глава духовного управления Дагестана Ахмад Абдулаев 1 июля заявил, что муфтият респуплике планирует издать богословское заключение о запрете никаба. По словам Абдулаева, многие религиозные люди по всей России остерегаются этой темы, но он не боится критики.

Депутат Госдумы Виктор Водолацкий в беседе с NEWS.ru выразил мнение, что все муфтии должны прийти к одному мнению по поводу никабов. Парламентарий уточнил, что, если в Госдуму внесут подобные поправки, он может поддержать изменения.

«Если в Госдуму будут внесены такие поправки в существующие законы и это будет одобрено всеми муфтиями, которые должны выработать единую позицию, то я поддержку идею о запрете никабов. Не должно получиться такого, что в одной республике будут выступать за данный запрет, а в другой — будут против», — пояснил депутат.

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