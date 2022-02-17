Замсекретаря Общественной палаты Галушку выписали из больницы

Заместителя секретаря Общественной палаты Александра Галушку выписали из больницы через два месяца после госпитализации, сообщил представитель городской клинической больницы № 52 в Москве, передаёт РИА Новости. О госпитализации Галушки с коронавирусом стало известно 14 декабря. Сообщалось, что в этот день у него резко ухудшилось состояние и мужчину перевели в реанимацию.

Его выписали, — сказал собеседник агентства.

В середине декабря Telegram-канал Mash сообщал, что у 46-летнего Галушки было диагностировано 75% поражения лёгких, что является тяжёлой стадией пневмонии. У общественного деятеля фиксировалась отрицательная динамика течения заболевания.

Александр Галушка занимает пост заместителя секретаря Общественной палаты РФ Лидии Михеевой с июня 2020 года. Он входит в седьмой состав палаты от некоммерческой организации «Российский книжный союз». С 2013 по 2018 год Галушка был министром по развитию Дальнего Востока, а до этого — сопредседателем центрального штаба Общероссийского народного фронта. Назначение Галушки на должность министра было первым в российской практике назначением на этот пост представителя общественной организации, представляющей интересы предпринимателей.