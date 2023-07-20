Заммэра Москвы попала в санкционный список ЕС ЕС ввел санкции против заммэра Москвы Сергуниной и компании NtechLab

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Сергунина Наталья

Евросоюз ввел санкции против заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной и компании NtechLab, которая создала приложение по распознаванию лиц FindFace. Власти ЕС утверждают, что указанные лица и ведомства ответственны за нарушения прав человека в России. Также санкции ввели против директора ФСИН России Аркадия Гостева, руководства исправительной колонии № 6, где отбывает срок Алексей Навальный, а также департамента информационных технологий по городу Москве, его главы Эдуарда Лысенко и ГУВД по городу Москве и начальника ведомства Олега Баранова.

ЕС также ввел ограничительные меры в отношении двенадцати других лиц и пяти организаций, ответственных за серьезные нарушения прав человека в России. Меры направлены против тех, кто злоупотреблял технологией распознавания лиц для массовых произвольных арестов в России, а также для политически мотивированных решений в отношении оппозиционных политиков, активистов-демократов и откровенных критиков Кремля Алексея Навального и Владимира Кара-Мурзы (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), — говорится в официальном сообщении.

В списке также оказались ООО «Технологии видеоанализа» (Tevian) и АО «Электронная Москва». Также в санкционный список против России попали пять иранских чиновников, военных и бизнесменов.

Ранее в британский санкционный список были включены министр просвещения Сергей Кравцов, губернатор Камчатки Владимир Солодов и миниcтр культуры Ольга Любимова, а также детский лагерь «Артек» в Крыму. Причиной введения новых санкций Лондон назвал «принудительную депoртацию украинских детей».