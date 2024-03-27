Замглавы ФТС России отправили под арест Замглавы ФТС России Ягодкину арестовали до 26 мая

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Суд по делу замруководителя ФТС России Ягодкиной

Заместителя руководителя Федеральной таможенной службы России генерал-полковника Елену Ягодкину отправили под арест на два месяца, до 26 мая, сообщает РБК. Соответствующее решение принял Басманный районный суд Москвы. Чиновницу подозревают в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий.

Согласно версии следствия, замглавы ФТС превысила полномочия при выдаче акцизных марок в интересах двух компаний, что повлекло неуплату сборов и налогов на сумму 1 млрд 228 млн рублей. Ягодкина свою вину не признала и заявила, что готова давать показания при расследовании дела.

За 27 лет работы в таможенной службе я действовала в интересах государства, никаких указаний лицам, отраженным в постановлении следователя или иным лицам я не давала, — сказала чиновница.

О задержании Ягодкиной стало известно 26 марта. Силовики провели обыски на ее рабочем месте и по месту жительства. Уголовное дело в отношении Ягодкиной было возбуждено на основании нарушений в период с 2011 по 2019 год, когда она занимала должность в Главном управлении федеральных таможенных доходов и тарифного регулирования таможенного органа. Максимальное наказание, которое может грозить Ягодкиной, составляет до 10 лет лишения свободы.