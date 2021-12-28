«Мины начали взрываться»: педагог описал ситуацию с Тепляковой в МГУ

Отец девятилетней студентки психфака МГУ Алисы Тепляковой искажает действительность своими амбициями и хочет реализовать собственную модель обучения дочери, отличную от реальной, заявил Lenta.ru заслуженный учитель России, кандидат психологических наук Александр Снегуров. По его мнению, Евгений Тепляков хочет не только присутствовать на экзаменах дочери, но и наставлять педагогов.

Заложенные мины ещё летом и ранее при воспитании ребёнка сейчас начали взрываться. Это уже надо было предвидеть, и кое-что я предвидел в своих летних комментариях. Потому что отец, как и другие отцы, хочет реализации модели собственной, которую он сконструировал, — высказался Снегуров.

Он считает, что Тепляков искусственно раздувает проблемы, искажая действительность. По мнению Снегурова, преподаватели психологического факультета могли бы разобраться с ребёнком на профессиональном уровне, однако тот не даёт им такой возможности.

Он, видимо, считает, что окружающий мир враждебен им. Такая тоже нередкая мировоззренческая позиция, — резюмировал Снегуров.

Инцидент между Тепляковым и заведующим кафедрой МГУ произошёл 21 декабря. Отец одарённой студентки считает, что преподаватели нарушили процедуру экзамена. Алиса получила оценку «неудовлетворительно». По некоторым данным, это и стало причиной конфликта.

Ранее стало известно, что Тепляков планирует и дальше контролировать процесс обучения дочери в вузе. Он раскритиковал предложение члена СПЧ Александра Асмолова приостановить обучение Алисы в МГУ и пообещал, что будет защищать права семьи и своего ребёнка всеми законными способами.